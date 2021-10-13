ضبط كمية من المخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه فى سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن المركزى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمين بمحافظة سوهاج) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما "دراجة نارية بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة البلينا ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و500 الف جنيه