أخبار عاجلة

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط كمية من المخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه فى سوهاج

Print
ضبط كمية من المخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه فى سوهاج ضبط كمية من المخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه فى سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن المركزى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمين بمحافظة سوهاج) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما "دراجة نارية بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة البلينا ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و500 الف جنيه

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز

دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق

دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق

دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال

دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر