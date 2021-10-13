الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلاً أغلق على نفسه باب الشقة بالقطامية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت الحماية المدنية في القاهرة، اليوم الأربعاء، طفل عمره 4 سنوات أغلق على نفسه باب الشقة محل سكنه في القطامية.

البداية، كانت بورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بطلب مساعدة لسيدة بأحد العقارات في القطامية، وبالانتقال ومقابلة ربة منزل قررت بأنها أثناء خروجها من الشقة لإحضار ابنتها من المدرسة، ابنها الصغير غافلها ودخل الشقة وأغلق الباب من الداخل، ولم يتمكن من فتحه مرة أخرى، وطلبت مساعدتها لفتح الباب.

تم التعامل الفوري وإنقاذ الطفل صاحب السنوات الـ4، دون ثمة إصابات، وتسليمه لوالدته، والتي أثنت على جهود أجهزة وزارة الداخلية وسرعة تلبية الاستغاثة.

ويأتي ذلك، في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية.