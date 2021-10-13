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ضبط ترسانة أسلحة نارية داخل سيارة نقل بالبدرشين

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ضبط ترسانة أسلحة نارية داخل سيارة نقل بالبدرشين ضبط ترسانة أسلحة نارية داخل سيارة نقل بالبدرشين

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ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، عنصر إجرامي في البدرشين مستقلاً سيارة ربع نقل، لا تحمل لوحات معدنية، وبحوزته 19 بندقية خرطوش.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اتجار المتهم- ويعمل سائقًا- في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والاتجار فيها.

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