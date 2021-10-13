تجديد حبس متهمين 15 يوما في قضية تعذيب وقتل ابنة شقيقهما

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس عامل وشقيقتة 15 على ذمة التحقيقات في قضية تعذيب وقتل الطفله «أنوار» نجلة شقيقيهما بقرية كفر مويس دائرة مركز شرطة بنها بحجة تأديبها.

وأعترف المتهم الأول ويدعى «س م م» بقيامه بتعذيب الطفله بالصعق بالكهرباء وعندما فارقت الحياة قام بمساعدة شقيقته عمة الطفلة بالقائها من الطابق الثاني لإيهام أجهزة الأمن أنها اقدمت على الانتحار.

فيما قالت عمتها المتهمة الثانية وتدعى «ه م م» أن المجنى عليها تقييم معها منذ عامين بعد وفاة والدها وسفر والدتها للخارج وانها قامت بضربها أكثر من مرة بقطعه خشبيه بحجة تأديبها.

وكشف عدد من جيران الطفلة «انوار» المجنى عليها أن المتهمين حاولا إخفاء جريمتهما بإدعاء سقوط الطفلة من بلكونة المنزل وهو ما كشف أطباء مستشفى بنها الجامعي عدم صحته، وأبلغوا أجهزة الامن التي ألقت القبض على المتهمين، اللذين إعترفا بارتكاب جريمة التعذيب والقتل.

قالت الحاجة «أم سيد» من أهالى القرية إن الطفلة يتيمة وتوفى والدها من حوالى سنتين وترك الطفلة ومعها شقيقين أكبر منها «أحمد» و«محمد» وهما من كشفا الواقعة لأجهزة الامن باعترافهما على عمهما وعمتهما بتعذيب شقيقتهما حتى الموت.

أضافت أن يوم الواقعة فوجئا في المنطقة بان عم الطفلة ينقلها للمستشفى ويقول أنها سقطت من البلكونة وبعد ساعة تقريباً أبلغونا بأنها توفيت فذهبت لتعزية عمتها وهناك فوجئت بقدوم رجال المباحث والشرطة لسؤالهم عن الواقعة ليكشف شقيق الضحية الأكبر الواقعة ويؤكد أن عمه وعمته قاما بضرب شقيقته وتعذيبها بحجة سرقة «فلوس» وأرشد رجال المباحث عن العصا والأسلاك التي تم استخدامها في الواقعة.

وطالب الجيران بالقصاص العادل من هؤلاء الجناة الذين عذبوا وقتلوا طفلة صغيرة بجانب حِرمانها من والدتها التي كانت تريد أن تعيش أو تأخذ أبنائها معها، إلا أنهم أصروا على طردها من المنزل بعد وفاة زوجها.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقية اشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول الطفلة «انوار ا م» 11 عاما جثة هامدة اثر اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب ووجود بعض الاصابات المتفرقة في جسدها بإدعاء الأنتحار والسقوط من الطابق الثانى.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عمة الطفلة المجنى عليها وتدعى «ه م م» 65 سنه ربة منزل وذلك بتعذيبها المستمر لها بالضرب بقصد تأديبها كما استعانت عمتها بشقيقها «عم المجنى عليها» ويدعى «س م م» 35 سنه بضربها بصا خشبية وصعقها بالكهرباء مما أدى إلى وفاة الطفلة وقام عمها بنقلها للمستشفى وأدعى انها سقطت من الطابق الثانى سكن عمتها بقصد الانتحار.

والقى القبض على المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.