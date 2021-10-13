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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن قرعة الدوري المصري الممتاز، قوية بالنسبة للزمالك، وأن بداية المسابقة صعبة للفريق الأبيض في الدوري.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مواعيد مباريات الدوري لم تعلن حتى الآن، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الزمالك سيقاتل للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، بصفته حامل اللقب، موضحا أن الفريق سيستعد بجدية وتركيز للمسابقة المحلية من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دورالـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد نيايو الوطني بكينيا.