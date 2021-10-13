وزيرة التخطيط: 50% من المشروعات ستكون «خضراء» بحلول 2024

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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الحوافز الخضراء. ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخصوصا بعد ان اصبحت ٣٠٪؜ من استثمارات الموازنة العامه للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪؜ من مشروعات الموازنه في 2024.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استيراتيجية الدولة للتعافي الاخضر تتضمن المزيد من هذة الحوافز لضمان توطين اهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد احد اهم واكبر المبادرات التنموية في العالم وتتضمن اليات لتحقيق كل الأهداف الاممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة اساسية في استيراتيجية الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد مايتم في تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ وما اهتمام الرؤية في نسختها المحدثه بتحقيق التعافي الاخضر وقضية ندرة المياة والزيادة السكانية وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية وكذلك القضايا المستقبليه والمتوقع ان تواجها مصر في السنوات القادمة وعلي رأسها القضايا البيئية.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافى الأخضر .