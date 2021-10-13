إزالة 3 أسور قديمة تُشكل خطورة على المواطنين ببني سويف (صور)

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن لـ3 أسوار لمنازل ومنشأت قديمة لكونها تشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما تابع حمادة رضي، رئيس الوحدة المحلية، شكوى مواطنين بأحد شوارع قرية الفنت الغربية يتضررون فيها من وجود مياه بالشوارع، حيث تم استدعاء سيارة سحب المياه وفرش رمال بالشارع وإزالة المشكلة .

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ18 لإزالة التعديات التي بدأت "الاثنين الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم إزالة 91حالة تعد بواقع 40 حالة تابعة لحماية النيل و33 حالة تابعة للري و18 حالة تعد على أرض زراعية، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، تلتها المرحلة الثانية والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021 وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.