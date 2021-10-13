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وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية مديريتي التموين والطب البيطري بشن حملة مكبرة على جميع المطاعم والمنافذ بالمراكز والمدن والاحياء.

حيث شنت مديريتي التموين والطب البيطري تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على المطاعم بطريق البلاجات بالاشتراك مع الرقابه التموينية وشرطة المسطحات ومباحث التموين والزراعة.

أسفرت عن ضبط ربع طن لحوم وكبده منتهية الصلاحية وذلك بدائرة مركز ومدينة الاسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم ضبط ١٩ طن مواد غذائية بمنفذ مواد غذائية وثلاث مخازن بدون ترخيص، وضبط ١٢٠ كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الادمى، وضبط ٢ سياره بحوزتهم ٢٠٠ كجم تقريبا لحوم وكبده غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الادمي ويدعون تبعيتهم لمبادرة كبرى بالغش والتدليس على المواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة.

وفي ذات السياق تم ضبط ١٥٠ طن اعلاف و٢٢ طن اسمده، و٣٣ طن فاكهه مجمده، و٣٠٠ كجم زبده مجهولة المصدر، جميعهم مجهولة المصدر، ضبط ١٢٠ كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الادمى، ومعمل البان وجبن بدون ترخيص.

كما تم ضبط ٤ أنابيب بمحل غير مرخص داخل وحده سكنية، تمثل خطر داهم على المواطنين بمركز ومدينة القنطرة غرب.

كما تم ضبط ٨ شكائر دقيق قبل بيعهم في السوق السوداء، في مركز ومدينة أبوصوير.

وفي مدينة الاسماعيلية تم ضبط ٥٠ كجم دجاج وبرجر لحم، وضبط مخبز لبيع مبيعات وهمية بلغت ٣٦ شيكارة دقيق مدعم، و٧٠٠ قطعه من السلع الغذائيه المنتهية الصلاحيه في أحد الأكشاك.

وشدد محافظ الاسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحيه، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطن، من أولويات الجهاز التنفيذي.