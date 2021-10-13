«معيط»: كل التقدير لدور الجهازالمصرفي في بناء الاقتصاد القومي

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شهد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب، واتحاد البنوك بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ووقع البروتوكول رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، ومحمد الأتربى رئيس الاتحاد.

وقال معيط في بيان صحفى للوزارة – الأربعاء – إن توقيع البروتوكول يأتي تقديرًا للدورالفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها.

اضاف وزير المالية أن وحدات الجهازالمصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصرى، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد البنوك لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة.