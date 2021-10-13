برلمانية أوكرانية: مظاهرات مدفوعة بالقرب من منزل الرئيس السابق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت احتجاجات بالقرب من منزل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كوزين بمنطقة كييف.

وقالت عضو البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن الأوروبي، إيرينا جيراشينكو، إن مجموعة من المتظاهرين حاولت اقتحام منزل الرئيس السابق قرب العاصمة كييف، وفقا لما نشره موقع "أوكرانيا برس".

وذكرت أن المحرضين قاموا في الليل وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بحشد المتظاهرين لاقتحام منزل الرئيس السابق.

واوضحت: هذه لوحة ترسم ليلة قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ، وقالت أتذكرون ما قاله الرئيس الأوركراني فلاديمير زيلنيسكي، عن تنفيذ سياسة خارجية شرسة، لقد نسى السياسة الداخلية المجنونة، حسب وصفها.

وقال عضو حزب التضامن، يوري بيروكوف، إن المظاهرات لاقتحام الرئيس السابق مدفوعة ومدبرة.

من ناحية أخرى، تشهد أوكرانيا ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة فى صفوف الأطفال، حيث سجلت البلاد أمس الأول 11300 حالة منها 1100 طفل،

وتحتل أوكرانيا مراكز متقدمة في أوروبا من حيث الوفيات اليومية وانتشار فيروس كورونا.