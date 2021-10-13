أخبار عاجلة

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

برلمانية أوكرانية: مظاهرات مدفوعة بالقرب من منزل الرئيس السابق

Print
برلمانية أوكرانية: مظاهرات مدفوعة بالقرب من منزل الرئيس السابق برلمانية أوكرانية: مظاهرات مدفوعة بالقرب من منزل الرئيس السابق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت احتجاجات بالقرب من منزل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كوزين بمنطقة كييف.

وقالت عضو البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن الأوروبي، إيرينا جيراشينكو، إن مجموعة من المتظاهرين حاولت اقتحام منزل الرئيس السابق قرب العاصمة كييف، وفقا لما نشره موقع "أوكرانيا برس".

وذكرت أن المحرضين قاموا في الليل وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بحشد المتظاهرين لاقتحام منزل الرئيس السابق.

واوضحت: هذه لوحة ترسم ليلة قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ، وقالت أتذكرون ما قاله الرئيس الأوركراني فلاديمير زيلنيسكي، عن تنفيذ سياسة خارجية شرسة، لقد نسى السياسة الداخلية المجنونة، حسب وصفها.

وقال عضو حزب التضامن، يوري بيروكوف، إن المظاهرات لاقتحام الرئيس السابق مدفوعة ومدبرة.

من ناحية أخرى، تشهد أوكرانيا ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة فى صفوف الأطفال، حيث سجلت البلاد أمس الأول 11300 حالة منها 1100 طفل،

وتحتل أوكرانيا مراكز متقدمة في أوروبا من حيث الوفيات اليومية وانتشار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

السعودية تسجل 49 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 49 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 3 وفيات و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 3 وفيات و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا