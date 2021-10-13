ضبط «سولار» داخل مخزن دون ترخيص في الإسكندرية (صور)

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تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن محطة وقود دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

أفادت التحريات بأن المتهم يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة «السولار» داخل مخزن دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية.

وذكرت التحريات بأن المتهم يبيعها بأزيد من السعر الرسمي لجمهور المستهلكين، مستخدمًا طلمبة ومسدسًا لتموين السيارات بالمحطة، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة «سولار» داخل تنك حديدي مجهول المصدر ودون مستندات أو فواتير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة.

ضبط «سولار» داخل مخزن