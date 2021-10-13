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مهرجان الجونة السينمائي يوضح حقيقة وجود خسائر بشرية في حريق مسرح البلازا

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مهرجان الجونة السينمائي يوضح حقيقة وجود خسائر بشرية في حريق مسرح البلازا مهرجان الجونة السينمائي يوضح حقيقة وجود خسائر بشرية في حريق مسرح البلازا

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سيطرت قوات الإطفاء المدني على حريق مسرح البلازا مقر افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي كان مقررا عقده مساء الغد، والذي شب قبل قليل.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان لها، عن أنه تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، وجار حصر الخسائر المادية مؤكدة على عدة وجود خساشر بشرية، وتابعت «لا خسائر بشرية».

وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانها الموجه للصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده عصر اليوم: «نؤكد على جميع السادة الزملاء أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق».

كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل.

ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وحاولت السيطرة على ألسنة النيران، حيث غطى الدخان الكثيف سماء المنطقة.

كان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف.

وشب الحريق في مسرح البلازا الذي من المقرر عقد حفل افتتاح المهرجان به.

المصرى اليوم

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