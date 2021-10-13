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"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل

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"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل "البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل
قالت: ليصل إجمالي الذي تمّ ترقيمه منذ انطلاق المشروع لأكثر من 1.5 مليون

أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه تم خلال الأشهر 12 الماضية استقبال قرابة 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل، حيث بلغ إجمالي الإبل المرقمة أكثر من 1.5 مليون منذ انطلاق المشروع.

تفصيلاً، قالت الوزارة إن مشروع الترقيم تلقى خلال عام، 11563 طلباً إلكترونياً فيما بلغ عدد الإبل المرقمة خلال الـ 12 شهراً المنصرمة 212188؛ ليصل إجمالي الإبل التي تمّ ترقيمها منذ انطلاق المشروع إلى 1.581.956.

وأضافت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر، أن الترقيم يستهدف إنشاء سجل خاص للإبل بالمملكة يتضمن بياناتها وبيانات المالك، وتوفير معلومات مفصّلة ودقيقة عن أعدادها وأنواعها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحتها من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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