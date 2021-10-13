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"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا

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"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا
"المطلق" أهاب بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال

تَمَكّن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال الربع الثالث من العام 2021م، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 4520914 ريالًا، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة 74%.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت ما يقارب 2202 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية؛ مما يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًّا؛ مهيبًا بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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