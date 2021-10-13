أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

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سعياً لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 237 جولة ميدانية، لإزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية ضمن نطاقها الإشرافي.

وقالت البلدية: الجولات الميدانية أسفرت عن رفع سبعة أطنان من مخلفات البناء في عددٍ من المواقع، وإزالة 47 حاجزاً خرسانياً مشوهاً للمظهر العام، إضافةً إلى مصادرة 57 كجم من الفواكه المعروضة من قِبل الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الساحات العامة.

وأضافت: تمّ تسليم الكميات المصادرة لجمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية أربعة أطنان من الخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطُرق غير صحية ومخالفة، وتمّ تسليم الصالح منها بعد التأكّد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في حي الرصيفة والنكاسة للحفاظ على الصحة العامة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وأفراد من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وفي السياق ذاته، واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، وأسفرت الحملات عن مصادرة 1322 كجم من الخضراوات والفواكه، وتمّ تسليمها بعد التأكّد من صلاحيتها وسلامتها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت الأمانة أنها تعمل جاهدة على معالجة التشوّه البصري، وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة ومواصلة معالجة الظواهر السلبية والتأكّد من سلامة الغذاء.

ودعت المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تؤثر في المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.