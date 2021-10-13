«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن عقد لجنة الإسكان اجتماعا موسع، لبحث مستجدات وحدات رويال جاردن بالمقطم، ووضع آليات الحفاظ على ممتلكات وأصول النقابة العامة. وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تكليف الدكتور محسن البوشي، مقرر اللجنة، باتخاذ خطوات لضمان حيازة النقابة العامة، الوحدات الأربعة التي كادت أن تضيع على النقابة طوال أكثر من ٦ سنوات.

وأضاف البيان: «وتنفيذا لقرارات اللجنة، تم تركيب أبواب وشبابيك حديد على الوحدات، وحراستها، وكذلك وضع لافته عليها مع تكليف الشؤون القانونية بعمل الاجراءات اللازمة لضمان حيازة النقابة لتلك الوحدات لكي يتم بعد ذلك البدء في تشطيبها، وكذلك الحرص على ضمان حقوق الشاغلين للوحدات الأخرى بالمشروع من الأطباء البيطريين».

وأوضح الدكتور محمد سيف، عضو مجلس النقابة، أن الاجتماع جاء حرصا من مجلس النقابة على الحفاظ على المال العام، وتنمية أصول النقابة الثابتة، وعدم ضياع تلك الوحدات.

وانعقد اجتماع لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، وبحضور الدكتور محمد شفيق، الأمين العام، والدكتور أيمن حلمي، الأمين العام المساعد، والدكتور محسن البوشي، مقرر لجنة الإسكان، والدكتورة نبيلة البطراوي، والدكتور ناجي سلام، والدكتور أحمد طنطاوي، والدكتور أحمد البنداري، والدكتورة شيرين ذكي، والدكتور أشرف قاسم، والدكتور محمد أشرف، والدكتور محمود عفيفي، والدكتور محمد مبروك، والدكتور أحمد خيري، والدكتور محمد سيف، أعضاء مجلس النقابة.

واختتم البيان: «في اليوم التالي للاجتماع، توجهت لجنة ضمت كل الدكتور ياسمين أبوالخير، وكيل المجلس، والدكتور محمد شفيق، الأمين العام، والدكتور محمد حجازي، أمين الصندوق المساعد، والدكتور محسن البوشى، مقرر لجنة الإسكان، وموظفي النقابة للموقع للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع لجنة الإسكان.