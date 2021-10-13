مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن فتح منفذ جديد لبيع التذاكر داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان وذلك تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات ومنعا لحدوث أي تكدسات أو زحام أمام مكاتب صرف التذاكر بمحطة جامعة حلوان بالخط الأول حفاظا عليهم من إنتشار فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة .

أوضحت الشركة أنه نظرا للإقبال الشديد من الطلبة والطالبات على مكاتب الإشتراكات بالمحطات لإستخراج اشتراكات الطلبة المدعمة وحرصا منها على تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب فقد تم طرح إستمارة الإشتراك للطلبة إلكترونيا من خلال تحميلها عبر الموقع الرسمي للشركة وتحصيل قيمة الإستمارة عند إستخراج الإشتراك مع فتح منفذ جديد لإستخراج إشتراكات الطلبة بمحطتى منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول بالإضافة إلى المكاتب الأخرى بمحطات الخط الأول والثاني مؤكدين على أنه تم إستمرار مد ساعات العمل بجميع مكاتب الإشتراكات لتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية لحين الإنتهاء من تجديد جميع إشتراكات الطلبة .