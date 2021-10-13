إزالة 144 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم «أمس» إزالة 53 حالة تعد، على أراضي ولاية الري وحماية النيل على مساحة 8726 متر، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته على مدار يومين إلى 144 حالة منذ انطلاق حملات المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم ،وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

فيما أشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك،أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :سبتمبر ـأكتوبر ونوفمبر،والتي بدأت بالمرحلة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري ،تلتها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021،وذلك في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.