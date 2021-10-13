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إعتباراً من أول نوفمبر ..«الداخلية»: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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إعتباراً من أول نوفمبر ..«الداخلية»: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكترونى إعتباراً من أول نوفمبر ..«الداخلية»: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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أعلنت وزارة الداخلية انه إعتباراً من أول نوفمبر المقبل، سيتم ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، لعدم تركب الملصق الالكتروني
قالت الداخلية لفي بيان اليوم الاربعاء: «في إطار حرص وزارة الداخلية على إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية»
وأضافت: «تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التي لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم إعتباراً من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، مع إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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