إعتباراً من أول نوفمبر ..«الداخلية»: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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أعلنت وزارة الداخلية انه إعتباراً من أول نوفمبر المقبل، سيتم ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، لعدم تركب الملصق الالكتروني

قالت الداخلية لفي بيان اليوم الاربعاء: «في إطار حرص وزارة الداخلية على إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية»

وأضافت: «تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التي لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم إعتباراً من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، مع إتخاذ الإجراءات القانونية»