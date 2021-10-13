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أوهمهم بامتلاكه شركة سياحة.. ضبط نصاب احتال على راغبي السفر للعمل بالخارج

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أوهمهم بامتلاكه شركة سياحة.. ضبط نصاب احتال على راغبي السفر للعمل بالخارج أوهمهم بامتلاكه شركة سياحة.. ضبط نصاب احتال على راغبي السفر للعمل بالخارج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على أموال بعض المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من بعض المواطنين، المقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم مدعيًا أنه يمتلك شركة لخدمات السفر والسياحة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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