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إدارة مهرجان الجونة تعلن السيطرة على حريق مسرح البلازا

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إدارة مهرجان الجونة تعلن السيطرة على حريق مسرح البلازا إدارة مهرجان الجونة تعلن السيطرة على حريق مسرح البلازا

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أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان لها، الآن، عن أنه تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، الذي شب قبل قليل، وجار حصر الخسائر. وتابعت في بيان لها وجهته للصحفيين وضيوف المهرجان: «سنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا».

وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانها الموجه للصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده عصر اليوم : «نؤكد على جميع السادة الزملاء أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق».

كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل. ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتحاول السيطرة على النيران.

كان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف، وحتى الآن غير معروف حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المكان.

شب الحريق في مسرح البلازا الذي من المقرر عقد حفل افتتاح المهرجان به.

المصرى اليوم

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