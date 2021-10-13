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"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل

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"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل "المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل
المحاور تتضمن تعزيز الابتكار في الصناعة لمنتجات أكثر استدامة

يرعى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ الإثنين المقبل، الملتقى الخامس للمواصفات الذي سيُقام عن بُعد تحت شعار "رؤية مشتركة لعالم أفضل".

وأوضحت "المواصفات السعودية"، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في بناء وتطوير القدرات الفنية الوطنية، وإبراز أهميتها في استثمار الثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تطوير الأبحاث العلمية.

وسيعمل الملتقى على إبراز التجارب المحلية والدولية، وأفضل الممارسات الناتجة من تطبيق المواصفات القياسية، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وفرص التحسين والتطوير لمنظومة المواصفات القياسية من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين والمصنّعين؛ لتحقيق الميزة التنافسية للصناعات الوطنية.

وسيناقش الملتقى في جلسته الرئيسة دور المواصفات القياسية في تعزيز التنمية المستدامة عبر محاور عدة منها: تعزيز الابتكار في الصناعة لمنتجات أكثر استدامة، إضافة إلى استخدام المواصفات كممّكن في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية.

وسيتضمن الملتقى ورش عمل حول الاقتصاد الدائري والرقمي والتوجهات الحديثة لصناعة المواصفات، ودور المواصفات القياسية في نجاح واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يستهدف تعزيز التفاعل والتكامل مع القطاعات الصناعية، والعمل على تطبيق ونشر ثقافة المواصفات القياسية بما ينعكس إيجاباً على جودة وسلامة المنتجات والخدمات.

ودعت المواصفات السعودية، المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://events.saso.gov.sa/Standards/ar.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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