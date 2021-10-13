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ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وصلت لـ مليوني جنيه في سوهاج

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ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وصلت لـ مليوني جنيه في سوهاج ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وصلت لـ مليوني جنيه في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول بالاشتراك مع آخر يعمل بتلك الدول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بالاشتراك مع آخر يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج.

وأضافت التحريات أن الأول يقوم بتسلم العملات الأجنبية واستبدال ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليونا جنيه، و20 ألف دولار أمريكي.

المصرى اليوم

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