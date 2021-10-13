ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وإعادة المسروقات

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تمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى في حلوان يقوم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة بأسلوبى «المغافلة والخطف»، وتبين أنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث مستخدماً في ذلك إحدى السيارات.

تم ضبطه حال استقلاله سيارة، وبمواجهته أقر بقيامه بإيهام المواطنين بعمله كسائق بشركة لنقل الركاب وعقب استقلالهم السيارة صحبته يدعى عمله في شركة أخرى «وهمية» أسعارها مخفضة، وعقب توصيلهم ونزولهم من السيارة يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل التطبيق الخاص بتلك الشركة، ومغافلتهم والاستيلاء على هواتفهم المحمولة والفرار بالسيارة. واعترف بارتكاب عدد (12) حادث سرقة هواتف محمولة ومتعلقات مواطنين بذات الأسلوب، وكذا أسلوب «الخطف».