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للتصدي لأي مواقف طارئة .. الدفع بسيارات إغاثة مجهزة بـ 8 طرق رئيسية ( التفاصيل )

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للتصدي لأي مواقف طارئة .. الدفع بسيارات إغاثة مجهزة بـ 8 طرق رئيسية ( التفاصيل ) للتصدي لأي مواقف طارئة .. الدفع بسيارات إغاثة مجهزة بـ 8 طرق رئيسية ( التفاصيل )

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قامت الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية برئاسة اللواء مؤمن سعيد بتوفير عدد من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتعامل الفورى مع أي مواقف طارئة، وتوزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة بنطاق (الطريق الدائرى الأوسطى والطريق الدائرى الإقليمى والقطامية والعين السخنة - القاهرة والإسكندرية الصحراوى والطريق الدائرى الشرقى- القاهرة والسويس الصحراوى والقاهرة - الإسماعيلية الصحراوى)، وذلك على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد الأمنى الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تطوير وبناء في كافة المجالات، ولاسيما التطوير الذي تشهده الدولة في مجال إنشاء شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين جميع المحافظات، كونها إحدى أهم الركائز في البنية التحتية ولها بالغ الأثر في تسيير وتسهيل الحركة المرورية، وفى إطار استراتيجية وزارة الدخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور وتوفير كافة سبل الدعم اللوجستية.

المصرى اليوم

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