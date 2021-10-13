الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام

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وجهت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات والرتش المتواجدة بعدد من القطاعات بحدائق الاهرام .

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الاراضي الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وقد أسفرت الحملات أمس عن رفع ٢٠٠ طن مخلفات بشارع الجيش بقطاع هضبة الأهرام وذلك من خلال ١٠ سيارات نقل في اطار مجهودات المحافظة لتمهيد الطريق وتحسين مستوي النظافة به.

وأشار المحافظ أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم منوها بأنه يتم يوميًا رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها .

وناشد أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.

واستكمالا للحملات الموسعة التي شنتها محافظة الجيزة تم إزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجاري بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة وذلك بقطع ١٥٥ ز و٣٣٧ ط بقطاع هضبة الأهرام وجاري استكمال الحملات لإزالة كافة المخالفات .