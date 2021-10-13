استمرار أعمال تطوير منطقة المطار استعدادا لاحتفالية الكباش الفرعونى بالأقصر

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أوضح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى أنه في ضوء الاستعداد لتنظيم الاحتفالية الكبرى للترويج لمحافظة الأقصر: «الأقصر في ثوبها الجديد»، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ «طريق الكباش»، قامت المحافظة بتنفيذ مجموعة من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعمير، شملت تطوير طريق المطار، ومشروع تطوير الكورنيش العلوي والسفلي، ومرسى الأقصر، إلى جانب تنفيذ مشروع مرسى معدية الأهالي الجديد .

ومن جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن أعمال التطوير في محيط مطار مدينة الأقصر ضمت رفع كفاءة أرضيات بوابة مدخل المطار، واستبدالها بالجرانيت وإضافة محددات ضوئية على مدخل المطار، إلى جانب إقامة ميدان أمام بوابة المطار لتنظيم وتيسير الحركة المرورية، فضلاً عن إضافة الزراعات التجميلية بها .

كما أوضح اللواء محمود نصار أن أعمال التطوير تضمنت كذلك تطوير الجدارية أمام بوابة المطار، إلى جانب إقامة جدارية جديدة من الحجر أمام نافورة المطار؛ بحيث تتماشى مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر، كما تم تجديد وتطوير نافورة المطار مع إضافة الإضاءات الملونة لها .

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أنه تمت إعادة تهذيب وتنسيق الأشجار، وذلك بدءا من مخرج المطار حتى طريق الكباش، وصولا إلى ميدان الكتاب، الذي تم تطويره وزراعته، كما تم رصف طريق المطار المزدوج بطول 7 كم، شاملا أعمال البردورات الرئيسة .