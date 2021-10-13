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إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر

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إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولةز

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنه غرب الأقصر، حملة ازالات مكبرة بقيادة العميد علاء عبدالجابر رئيس المركز وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة .

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 23 أملاك دولة ولاية الري وكذالك 5 حالات مباني على أملاك الدولة بإجمالي 1750 متر مربع تقريبا .

شارك بالحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، والإدارة الهندسية وعناصر من الري وبالمعدات الحملة الميكانيكية.

المصرى اليوم

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