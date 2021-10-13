قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس (صور)

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أوفدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن عقب مراعاة كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لمرافقة أبناء الشهداء للمدارس.

ووجهت «الوزارة»، في بيان لها، رسالة لأبناء الشهداء، قائلةً: «ذكرى آبائكم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسئولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء».

قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس

وأشارت «الداخلية» إلى أنه «كان لتلك الزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريمًا لآبائهم وذويهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن الحق لكى يأمن الجميع».

ومن جانبهم، أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس

ويأتي ذلك، ترجمة لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية التي تتجسد أبرز ركائزها في تخليد ذكرى الشهداء باعتبارهم عطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى واسم لا يموت وحرصًا على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسى الأول لهم.

قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس