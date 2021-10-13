★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، استعدادات الوزارة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار، موضحًا أنه يتم إعداد برامج مختلفة للصيانة حيث تختلف احتياجات المواسم للصيانات وفقًا لطبيعة كل موسم.

قال «حمزة» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN» الأربعاء، تغير الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء يستلزم التأكد من عزل المهمات الكهربية الموجودة مثل الأكشاك والمحولات«، لافتًا إلى أننا حتى الآن لسنا في حاجة إلى تخفيف أحمال حيث يتوفر إنتاج الكهرباء الذي يلبي كل الاحتياجات.

أضاف: «خلال فصل الشتاء يكون هناك فرصة كبيرة لتعرض الأعمدة والأبراج للرياح والأمطار، مما يتطلب أعمال نظافة للأعمدة والكابلات، كما أنه من المهم جاهزية المهمات الكهربية للفصل والعمل بشكل مفاجئ لأن الأمر أحيانًا ما يتطلب الأمر فصل الكهرباء منعًا للمخاطر ثم تشغيلها مرة أخرى».