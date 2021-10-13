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اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتعا للبيع فى قصر النيل

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اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتعا للبيع فى قصر النيل اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتعا للبيع فى قصر النيل

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل في اتهامها بعرض طفلة للبيع في قصر النيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عمر محمد وتامر محمد كامل وهيثم عبدالمنعم.
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات لاستغلالها طفلة مجهولة الاسم في تحقيق ربح إضافة إلى تعريض حياة المجني عليها للخطر وحرمان دون مسوغ قانوني من رؤية والديها.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا على تطبيق واتس آب والفيس بوك والماسنجر المستخدمين على معلوماتية بقصد ارتكاب جرائمها.

وأفادت التحريات بأن المتهمة استغلت طفلتها وعرضتها للبيع مقابل 30 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنها التحريات أقرت بأنها صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق على بيع طفلتها.

المصرى اليوم

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