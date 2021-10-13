حملة أمنية بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت الحملة عن ضبط 17 قطعة سلاح ناري بحوزة 14 متهمًا، و171 قضية تموينية متنوعة، و210 مخالفة متنوعة «مرور- مرافق- بية ومسطحات»، فضلاً عن تنفيذ 126 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط متهم مطلوب في قضية «شروع في قتل».

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.