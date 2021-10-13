بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر

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تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بالمدينة الجامعية، خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2021- 2022 وفقًا لجداول التسكين.

ووجه رئيس الجامعة جولته خلال تفقده مبنى الإسكان المتميز ، بتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لمبانيها والبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين وفقا للجدول الزمني للتسكين، والقواعد والشروط الخاصة .. واستكمل الدكتور محمد محجوب جولته بتفقد المدينة الجامعية للطلاب وأعمال التسكين التي تمت بها والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية .

كما استمع لبعض الطلبة المقيمين بالمدينة وآرائهم، واطمئن على حسن تقديم الخدمة داخل المدينة الجامعية، وذلك بعدما أنهت المدينة استعداداتها لاستقبال الطلاب بعمليات تعقيم موسعة والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وقصر الإقامة على الذين تلقوا التطعيم فقط .. وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية هذا العام بالإضافة إلى إعفاء طلاب حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن تسكين الطلاب بالمدينة سبقه استعدادات مكثفة بدأت بأعمال الصيانة والفرش والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى وجود فرق طبية تم إعدادها على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين، وذلك في إطار حرص الجامعة لاستقبال الطلاب والحفاظ عليهم.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

وعلى هامش جولته تفقد رئيس الجامعة سير أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية الجديدة تمهيدا لاستلامها وبدء تسكين الطلاب بها وذلك في إطار التوسع في المدينة الجامعية لتتناسب مع الزيادة التي تشهدها الجامعة في أعداد الطلاب خلال الفترة المقبلة.