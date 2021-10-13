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ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى

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ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى

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يقوم رجال بشن حملات بشكل مستمر على الاسواق وشوادر حلوى المولد النبوى لضبط الحلوى الفاسدة والمخزنة من الاعوام السابقة والتى انتهت بضبط 23 طن حلوى فاسدة بالاسواق فى انتظار بيعها للمواطنين

قامت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن والمتاجر العشوائية والتى تخصصت فى إنتاج الإعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وتصنيع الحلويات الجافة "حلوى المولد النبوى" بدون ترخيص وبإستخدام خامات مجهولة المصدر بنطاق محافظة (الشرقية) والتى أسفرت عن ضبط عدد (6مصانع) عشوائية "بدون ترخيص" وكذا ضبط المديرين المسئولين عنها.

بلغ إجمالى المضبوطات (23طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية "حلويات جافة بسكويت، لبان" مغشوشة ومقلدة مُعبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مُعدة للتداول- 31,4 طن مواد خام ومنتج نهائى عبارة عن "سلفونك، تايلوز، ألوان صناعية، زهرة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فـى التصنيع- 57,5طن مواد خام خرز بلاستيك مغشوشة "تستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية"- 500 صندوق بلاستيك مختلف الأحجام "منتج نهائى" مجهولة المصدر ومعدة للتداول).

المصرى اليوم

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