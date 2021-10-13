الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن تفعيل الفاتورة الإلكترونية، يأتي استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، موجهًا الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للتواصل والتعاون الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي.

أضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى ومصرنا الغالية، لافتًا إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.