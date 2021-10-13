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توقعت إدارة الأرصاد الجوية الأدرنية أن تكون الأجواء نهارًا معتدلة على أغلب المناطق.، وتكون هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة.

وأعلنت إدارة الأرصاد حالة الطقس فى الأردن اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى الأردن حتى يوم السبت المقبل.

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تكون الأجواء معتدلة نهارًا على أغلب مناطق الأردن.

وتكون درجات الحرارة مرتفعة البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

وتكون الفرصة مهيأة خلال ساعات الظهيرة لسقوط زخات أمطار متفرقة علي الأجزاء الشرقية من المملكة الأردنية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطو أحياناً خلال حالة الطقس اليوم فى الأردن.

وتكون الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة علي أغلب المناطق، معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتواجد غيوم متوسطة وعالية ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويتوقع أن تكون حالة الطقس حارة نسبيًا اليوم نهارًاعلى خليج العقبة، وتصبح معتدلة ليلاً.

ويتوقع ظهور الغيوم فى خليج العقبة على ارتفاعات متوسطة وعالية

وتظل الرياح فى العقبة شمالية ومعتدلة السرعة وتنشط أحياناً، لتثير غبار خفيف.

ويظل ارتفاع الموج فى البحر خفيف وحالة الملاحة مستقرة.

وحذرت إدارة الأرصاد فى الأردن من خطورة الانزلاق على الطرق فى مناطق سقوط الامطار.

وتوقعت أيضًا تدني الرؤية الأفقية فى مناطق البادية بسبب الغبار.

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس 14-10-2021

تتوقع الأرصاد الأردنية أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة فى أغلب مناطق الأردن، وتكون حارة فى العقبة والأغوار والبحر الميت.

وتتكون الغيوم غدًا على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وتكون الرياح معتدلة السرعة اتجاهها شمالية غربية.

حالة الطقس الجمعة 15-10-2021

تكون الأجواء معتدلة الحرارة على أغلب مناطق الأردن.

وتظل حالة الجو حارة فى العقبة والبادية الأغوار والبحر الميت.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة فى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من الأردن.

ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

حالة الطقس السبت 16-10-2021

تكون الأجواء معتدلة الحرارة فى الأردن على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن تكون حارة فى العقبة الأغوار والبحر الميت.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وتظل الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة فى الأردن حتى يوم السبت المقبل

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تكون درجات الحرارة فى عمان اليوم الأربعاء 30ْ-17ْ.

تكون درجات الحرارة فى اربد اليوم الأربعاء 30-18ْ.

تكون درجات الحرارة فى العقبة اليوم الأربعاء 36ْ-24ْ.

ويمكن معرفة درجات الحرارة فى مناطق الأردن من خلال الفيديو التالي:

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