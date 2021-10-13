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نقيب الفلاحين: على عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين

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نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين نقيب الفلاحين: على عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن إرتفاع المنتجات الزراعية طبيعي وثبات الأسعار أمر مستحيل، لافتا إلى أن أسعار المنتجات الزراعية التي لا تدعمها الدوله تتحرك متاثرة بالأسعار عالميا وطبقا لقانون العرض والطلب.

وأضاف عبدالرحمن ان المنتجات الزراعية ارتفعت ارتفاعا كبير وغير مسبوق بسبب زيادة الطلب مع الزيادة السكانيه الرهيبة وقلة المعروض، حيث تخطي سعر قنطار القطن الـ5 الآف جنيه وزادت كرتونة البيض عن50جنيه ووصل كيلو اللحم الأحمر الكندوز في بعض الأماكن الي170جنيه ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء الي34 جنيه ووصل سعر طن الارز الشعير الي4500 جنيه ووصل سعر قفص الطماطم ال32كيلو الي230جنيه ووصل كيلو البطاطس الي8جنيه، بينما كيلو المانجو 50 جنيه .

وأرجع نقيب الفلاحين ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية عالميا بسبب الطقس السيء التي ادي إلى قلة الانتاج وانتشار الأمراض والآفات، مع زيادة تكلفة النقل بسبب أزمة كورونا وارتباط بالأسعار العالميه واتباع نظام التجارة الحره والتخلي عن اغلب نظم الحماية التجاريه أملا في رخاء البلاد .

وتابع أبوصدام قائلا: «كذلك ارتفاع معظم أسعار المستلزمات الزراعيه من تقاوي ومبيدات وآلات زراعيه واسمده واعلاف والتي نستورد اغلبها من الخارج، بالاضافه إلى تقلص المساحات المنزرعه وقلة الانتاج بعد خسائر كبيرة للمزارعين في الفترات السابقه نتيجه تدني الأسعار وانتشار الأمراض والحشرات والآفات».

وأوضح أبوصدام أنه يجب على عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية في هذه الفترة الحرجه رحمة بالمواطنين، وحتي لا تنفلت اسعار المنتجات الغذائية الزراعيه اكثر من ذلك، مطالبا المواطنين بترشيد الاستهلاك والتخلي عن بعض العادات والتقاليد القديمه التي تزيد الإنفاق تماشيا مع الظروف الراهنه وتجنبا للوقوع في مشاكل الديون والفقر المالي.

المصرى اليوم

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