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قال احمد مهني، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس ونظيره المجري بالعاصمة المجرية بودابست، بشأن سد النهضة، تؤكد أن مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سببا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام.

وأضاف النائب في بيان له أنه على الرغم من التأثير السلبي على مصر من ملء سد النهضة، إلا أنها ترغب دائمًا في إيجاد الحلول السلمية ولم ترغب في التدخل العسكري للحصول على نصيبها من المياه، وأكبر دليل على مطالبة فخامة الرئيس حق الدولة المصرية في المياه للتنمية والتعاون وليس في الصراعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مياه نهر النيل هو مصدر الموارد الرئيسية الذي تعتمد عليه مصر في سداد احتياجاتها من زراعة وصناعة ومياه شرب بنسبة تزيد عن 85%؛ وبالرغم من ذلك إلا أن إثيوبيا تتحدث من منطلق أنها صاحبة هذا النهر ولا تعتبره نهرًا دوليًا يبدأ من الهضبة الإثيوبية وينتهي في مفيض توشكى.



وأضاف البرلماني، أن مصر لا يمكن أن تقبل بحلول وسطي أو تعهدات فردية بعد الضرر المائي، بل بحصص وأرقام يتوافق عليها الجميع، خاصة وأن إثيوبيا ليست حليفًا موثوق فيه ودائمًا ما تثير نقاط الخلاف وتتهرب من معاهداتها، مطالبًا بصياغة إطار قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث، وهذا الأمر يتفهمها الجميع.