ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري و230 كيلو مخدرات في الإسماعيلية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بالإسماعيلية بحوزته سلاح ناري وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 كيلو جرام، وكمية من الهيدرو المخدر وزنت 30 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.