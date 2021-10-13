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«اختيار غير موفق».. روبي تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها وزيادة الوزن ملحوظة

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«اختيار غير موفق».. روبي تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها وزيادة الوزن ملحوظة «اختيار غير موفق».. روبي تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها وزيادة الوزن ملحوظة

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تعرضت الفنانة روبي إلى الانتقادات بسبب إطلالتها التي وجدها الكثير من جمهورها «غير موفقة».

وأطلت الفنانة بفستان باللون الأخضر أبرز زيادة وزنها قليلًا في منطقة البطن،خلال نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» منذ ساعات، وهي إطلالة لم تميل إلى تجربتها إلا منذ سنوات طويلة.

حيث كانت روبي تفضل الفساتين مكشوفة الكتفين والتي تبرز رشاقتها في كليباتها الغنائية، ويرجع زمن إطلاقها إلى أكثر من 10 سنوات.

في المقابل، نالت التعليقات المنتقدة لإطلالتها، وقال أحد المتابعين: «فستان مش مناسب لشكل جسمك للأسف»، وتابع آخرون: «اختيار غير موفق وبقى عندك بطن» و«اختاري ستايلست تساعدك بليز يا روبي».

المصرى اليوم

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