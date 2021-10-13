أخبار عاجلة

دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي

Print
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي
الدواء يقتل خلايا السرطان

أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي

أطلق علماء تجربةً جديدة على دواء "يمكن أن يمنح الأمل" لمن يعانون من سرطان الثدي المستعصي؛ وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويدرس العلماء ما إذا كان دواء "تالازوباريب"، والمعروف أيضًا باسم تالزينا، قد يقدم علاجًا جديدًا للأشخاص المصابين بسرطان الثدي المستعصي، الذي ينتشر إلى الدماغ، حسب موقع "الحرة".

ويصبح سرطان الثدي مستعصيًا، عندما ينتشر السرطان من الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم؛ حيث يصبح غير قابل للشفاء.

وستشهد التجربة الجديدة، التي تمولها جمعية "برست كانسر ناو" الخيرية، قيام الباحثين بتقييم دواء تالازوباريب، لمعرفة إمكانية مساعدته للمصابين بسرطان الثدي المستعصي على الشفاء.

ويعتبر هذا الدواء من نوع PARP، الذي يعمل عن طريق منع الخلايا السرطانية من التجدد، وإجبارها على الموت.

وسيستخدم العلماء من جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية في دبلن، الأورام وخلايا سرطان الثدي، التي تبرع بها المرضى في المختبر، وستجرى اختبارات أخرى للدواء على الفئران، وضمن نماذج تحاكي "نظام حماية الدماغ".

وقالت البروفيسور ليوني يونغ، وهي واحدة من العلماء المشاركين في التجربة: "أظهر بحثنا السابق، في كثير من الحالات، أن أورام سرطان الثدي المستعصي الذي ينتشر إلى الدماغ، لها تغيرات تتعلق بطريقة تجديد الحمض النووي، ونعتقد أن هذا قد يجعلها عرضة للأدوية من نوع PARP مثل تالازوباريب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية