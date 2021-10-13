إقبال سياحي متزايد لزيارة معابد الكرنك رغم ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وصول أكثر من 35 حافلة سياحية، التي تقل عددا كبيرا من السياح، يتراوح عددهم من 2500 إلى 3000 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، وباقي مدن البحر الأحمر من خلال رحلات «اليوم الواحد»، وكذلك الرحلات المباشرة من عدد الأسواق العالمية، واستمرت المدينة بمناطقها الأثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والبرتغال، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية.

وشهدت صالة الأعمدة بمعابد الكرنك زحاما كبيرا من السياح والتسابق على التقاط الصور التذكارية بجوار الأعمدة التي تمت إعادة ترميمها وإظهار ألوانها الأصلية بجانب التواجد أمام البحيرة المقدسة والطواف حول الجعران المقدس لتحقيق الأمنيات وجلب السعادة لهم.

ومن جانبه قال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة، مع بداية الموسم السياحي الجديد، تشهد إقبالا جيدا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الأحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الأثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، بجانب وصول رحلات من إسبانيا وأمريكا ورومانيا، مباشرة للأقصر، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح.

وأوضح أن التدفقات السياحية القادمة سيكون لها مردود كبير في الفترة المقبلة لإنعاش الموسم السياحي، وزيادة التدفقات من مختلف الأسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن هذه التدفقات ستساعد على إنجاح الموسم السباحى الجديد.. وأشاد بدور الحكومة والزيارات المتكررة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمناطق الأثرية لإعادة الأقصر لوجهها الحضاري، بجانب الدعم الكامل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى مدبولي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وما يقومان به من تطوير للمناطق الأثرية والاكتشافات الأثرية والمشروعات الأثرية الضخمة بمعابد الكرنك والأقصر والبر الغربي، والتى تساهم في زيادة التدفقات السياحية.