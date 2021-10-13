سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 456 طربة حشيش في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، 456 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية، قبل توزيعها وترويجها على عملائهما.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط بحوزتهما 456 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدا ما جاء بالتحريات، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و500 ألف جنيه تقريبًا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.