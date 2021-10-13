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«السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز

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«السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز «السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز

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أعلنت الهيئه العامة للسلع التموينية التابعه لوزارة والتجارة الداخلية سداد مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضي، وأكدت أن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

المصرى اليوم

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