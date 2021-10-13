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ضبط عاطل اشترك مع شقيقه خارج اللابد فى الإتجار بالنقد الاجنبى

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ضبط عاطل اشترك مع شقيقه خارج اللابد فى الإتجار بالنقد الاجنبى ضبط عاطل اشترك مع شقيقه خارج اللابد فى الإتجار بالنقد الاجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة المنيا و شقيقه "حاصل على ليسانس" يعمل بالخارج بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى ، وإرسالها للأول عن طريق العائدين للبلاد من الخارج، ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى ، خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وتسليمها لذوى العاملين بالخـارج ، مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى ، من خلال حوالات بريدية ، أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العُملة بالمخالفة للقانون، تم ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي

المصرى اليوم

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