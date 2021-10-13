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طالب يفرض إتاوة على زملاءه بالسلام وعندما اعترض احدهم مزق جسده ب "كتر"..التحقيقات

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طالب يفرض إتاوة على زملاءه بالسلام وعندما اعترض احدهم مزق جسده ب "كتر"..التحقيقات طالب يفرض إتاوة على زملاءه بالسلام وعندما اعترض احدهم مزق جسده ب "كتر"..التحقيقات

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أصيب طالب بعدة طعنات فى انحاء جسده بعد ان قرر طالب بالمدرسة فرض اتاوات على الطلاب نظير السماح لهم بدخول المدرسة وعندما رفض احد الطلاب مزق، المتهم جسده ب"كتبر "امام المدرسة".

حبست نيابة السلام طالب تبين من التحريات انه قام بالتعدى على زميله ب"كتر" وسدد له طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبين من التحريات ان الطالب المتهم يفرض إتاوة على الطلاب نظير السماح لهم بدخول المدرسة دون التعدى عليهم وعندما رفض الطالب المجنى عليه تعدا عليه المتهم بالضرب بسلاح ابيض "كتر:ومزق جسده محدثا إصابته بانحاء متفرقة من الجسد .

بدات الواقعة ببلاغ لقسم شرطة السلام، بقيام طالب بإصابة زميله ب "كتر" أمام إحدى المدارس ، وبإجراء التحريات تم تحديد المتهم وضبطه وشهد عدد من الطلاب بارتكاب المتهم الواقعة .

المصرى اليوم

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