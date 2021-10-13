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ضبط 7 أطنان دواجن بها تغيير في الخواص ويشتبه في عدم صلاحيتها بالقليوبية

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ضبط 7 أطنان دواجن بها تغيير في الخواص ويشتبه في عدم صلاحيتها بالقليوبية ضبط 7 أطنان دواجن بها تغيير في الخواص ويشتبه في عدم صلاحيتها بالقليوبية

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نفذت مباحث بمديرية أمن القليوبية حملة تموينية مكبرة على المجازر ومخازن السلع الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجة ومجزر بهما نحو 7 أطنان دواجن ومقطعاتها بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبة في عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى قبل طرحها في الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 4،5 طن دواجن مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وسائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق.

وضبط مجزر لذبح الدواجن به 3،45 طن دواجن ومقطعاتها بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم ضبط المدير المسؤل عن المجزر.

كما تمكنت الحمله من ضبط مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به 7،2 طن أرز أبيض ودقيق فاخر معبأة داخل أجولة و1200 عبوة زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإسهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها وتشكل خطراً على الصحة العامة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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