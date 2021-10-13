اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية (ابحث عن منطقتك)

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا هي:
- أبوقير «شارع مسجد النقلي».
- العصافرة قبلي «شارع أحمد عطية من شارع 45».
- خورشيد «عزبة الحجاري الزوايدة».
- العصافرة بحري «بجوار وردة العصافرة».
- زيزينيا «شارع إبراهيم العطار».
- العوايد «عزبة سكينة».
- الإبراهيمية «شارع عبداللطيف الصفواني».
- محرم بك «مصنع البلاط».
- الجمرك «إذاعة الأنفوشي».
- الورديان «شارع الأمير لؤلؤ».
- العامرية «مسجد الهدايا».
- برج العرب «هوارية 4».