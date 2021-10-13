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انتحار ربة منزل بالحبة القاتلة في المنيا

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انتحار ربة منزل بالحبة القاتلة في المنيا انتحار ربة منزل بالحبة القاتلة في المنيا

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لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بقرص حفظ الغلال والمعروف بـا«لحبة القاتلة» بمركز العدوه في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور محمد يحي، مدير مستشفي العدوه المركزي، بوصول «ف ن ص، س – 22 سنه» ربة منزل ومقيمة بأحدي قري المركز، في حالة إحياء نتيجة تعاطيها قرص حفظ الغلال، بسبب خلافات أسرية، فشلت الإسعافات في إنقاذ حياتها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء داخل استقبال المستشفي .

تم التحفظ على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة .

المصرى اليوم

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