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اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان

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اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان
نفّذته المليشيات الحوثية الإرهابية مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين

اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان

أدان السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، بشدة، الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية؛ مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار.

وقالت سفارة إمبراطورية اليابان في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: "السفير الياباني لدى المملكة يُدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية في ٨ أكتوبر، ومحاولة استهداف مطار الملك عبدالله في جازان، التي نتجت عنها إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، ويتمنى لهم الشفاء العاجل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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